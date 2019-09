MAINFLOOR: PASSION, SWED LU, CRAY, NAMASTE, ASTRO, KALOU, MR. ERIC BEE, ELEX, DAMIAN

BLACK BOX: SANEL

Bisher war Zeitreisen ein Luxus, den man sich nur mit viel Fantasie oder einem aufgemotzten DeLorean leisten konnte. Wird der Mars in 100 Jahren besiedelt sein? Werden Autos endlich fliegen können? Findet man doch noch ein Heilmittel gegen Volksmusik? Man weiß es nicht. Was wir jedoch wissen, ist der Fakt, dass ihr am heutigen Abend eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit von SUPREME erleben könnt. Bei SUPREME THE JOURNEY | 15 YEARS OF SUPREME HISTORY lassen wir gemeinsam mit euch Vergangenes Revue passieren. Auf dem MAINFLOOR erwartet euch das Who is Who der Clubkultur mit niemand geringeres als PASSION, SWED LU, CRAY, NAMASTE, ASTRO, KALOU, MR. ERIC BEE, ELEX & DAMIAN, während SANEL die BLACKBOX beschallt. Wie bei jedem unserer Jubiläen könnt ihr euch auch (oder gerade) dieses Jahr auf sehr viele tolle Specials freuen. Wir empfehlen insbesondere an diesem Abend frühes Erscheinen, es wird packed, es wird spannend, heiß und definitiv eine unfassbare Party, darauf könnt ihr wetten! Ein fettes Danke an euch für die letzten 15 Jahre und auf hoffentlich 15 weitere!