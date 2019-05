The Kilaueas

Unermüdlich seit 1998 bahnt sich die coole und atmosphärische Lava der Kilaueas eine Bahn durch sämtliche Clubs der Welt und unaufhaltsam speit dieser Vulkan immer neue und glühende Surfbrocken in die tanzende und schreiende Menge. 60er Jahre Instrumental Surf, wie man ihn aus Filmen wie Pulp Fiction kennt! Der magmaphonische Sound der vier (manchmal fünf) gut gekleideten Herren lässt die Wellen der Surf-Seismographen wild ausschlagen. Melodien die man zwar kennt, aber nicht immer erkennt. Ein explosiver und erderschütternder Ausbruch von bekannten und neuen Instrumentals direkt aus dem heißen Berliner Underground. Laut, wild, sexy und tanzbar!

2014 fand die zweite 3-wöchige USA Tour statt und das vierte Album "Wiki Waki Woooo" wurde veröffentlicht. Nun wird mit neuem Drummer Perzi jede Welle gesurft.

In Zusammenarbeit mit SurferJoe Lorenzo Valdambrini entstand 2016 die Tribute LP an die legendäre Surf-Band The Astronauts.

Im Sommer 2017 ging es wieder in die USA und die Band tourte 3 Wochen in Californien.

Am 19. Oktober 2018 erscheint das 5 1/2 Studioalbum: "Touch My Alien".