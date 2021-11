The King’s Singers wurden 1968 von sechs Chorstudenten des King’s College, Cambridge, gegründet, die ein Konzert in der Queen Elizabeth Hall gaben. Zufällig bestand die Gruppe damals aus zwei Countertenören, einem Tenor, zwei Baritonen und einem Bass, und diese Formation blieb seit ihrem Debüt unverändert. Seit über 50 Jahren setzen The King’s Singers weltweit Maßstäbe für A-cappella-Gesang. Sie sind bekannt für ihre unübertroffene Technik, musikalische Vielseitigkeit und einzigartige Bühnenpräsenz. Ihr Repertoire setzt sich zusammen aus dem reichen musikalischen Erbe des Ensembles und aus ihrem Pioniergeist, da sie immer wieder neue Werke in Auftrag geben und mit den verschiedensten Komponisten und Arrangeuren zusammenarbeiten. Souverän singen sie in den verschiedensten Genres und Sprachen, immer die Repertoiregrenzen ausreizend und gleichzeitig verwurzelt in den Ursprüngen der britischen Chortradition. Ihre Auftritte führten sie bereits in die Carnegie Hall, die Elbphilharmonie, das Gewandhaus Leipzig, ins Concertgebouw Amsterdam, zum Edinburgh International Festival, sowie nach Australien, Neuseeland, Japan und China. Auch mit Orchestern arbeiten sie erfolgreich zusammen, zuletzt mit der NDR Radiophilharmonie Hannover und mit dem Royal Scottish National Orchestra. Die umfangreiche Diskografie der King’s Singers wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit zwei Grammy Awards und einem Emmy Award.

Patrick Dunachie, Countertenor

Edward Button, Countertenor

Julian Gregory, Tenor

Christopher Bruerton, Bariton

Nick Ashby, Bariton

Jonathan Howard, Bass