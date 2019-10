You wanted the best, you got the best...!!!

Wenn dieses Intro durch die Lautsprecher der größten Stadien dieser Welt schallt, kann es sich

nur um eine Band handeln: KISS!

Seit 2009 hat es sich The Kiss-Tribute-Band zur Aufgabe gemacht, dieser berühmten

Ansage gerecht zu werden und die atemberaubende Show der US-Rocker auf die Bühnen

Europas zu bringen.

Mit originalgetreuen Kostümen und Instrumenten, einem weltweit einzigartigen Bühnenbild

sowie einer fulminanten Pyroshow erzeugt The Kiss-Tribute-Band eine perfekte Illusion, die

nicht nur jedes Fanherz höher schlagen lässt.

Das Repertoire beinhaltet dabei Songs aus über 45 Jahren Kisstory, die jedes Event der vier

Profimusiker in eine Rock and Roll Party verwandeln