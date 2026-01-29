The Klezmatics (US)

2016 waren The Klezmatics zuletzt bei uns, jetzt feiern sie ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer ausgedehnten Welttournee.

The Klezmatics zählen zu den erfolgreichsten und kreativsten Bands der modernen jüdischen Musik. Seit ihrer Gründung 1986 im New Yorker East Village haben sie das weltweite Klezmer-Revival angeführt und dabei die jahrhundertealte jiddische Musiktradition mit einem progressivem und zeitgenössischer Ansatz erneuert. Seit vier Jahrzehnten begeistern The Klezmatics ihr Publikum weltweit mit ihrem einzigartigen Sound; sie verbinden Klezmer mit Jazz, Gospel, Punk, Klassik, Latin und Balkanmusik.

Ihre Musik ist in der osteuropäischen jüdischen Tradition verwurzelt, vertritt aber eine moderne Weltanschauung und behandelt Themen wie Menschenrechte, Antifundamentalismus oder das Leben in der Diaspora.