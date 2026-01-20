THE KORALE - Chorkonzert mit dem koreanischen Universitätschor

The Korale, besteht aus Musikstudierenden – überwiegend mit Hauptfach Gesang – verschiedener Universitäten in und um die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Seit 60 Jahren widmet sich der Chor der Missionsarbeit durch Lobpreis sowie der Förderung der Chormusik. Jährlich geht The Korale auf Konzertreisen im ganzen Land und präsentiert dabei ein breites Repertoire an Chorwerken von der Renaissance bis zur Gegenwart. Darüber hinaus tritt der Chor regelmäßig bei monatlichen Gastauftritten in Kirchen und sozialen Einrichtungen in Seoul und der umliegenden Region auf. The Korale ist sowohl national als auch international sehr aktiv. Das Ensemble tourte bereits durch Japan und China sowie elfmal durch Nord- und Südamerika. Dabei gastierte es in Kirchen, Musikhochschulen, Landeshauptstädten und Rathäusern in den USA und Kanada und erhielt begeisterte Kritiken. Zudem unternahm der Chor sechs Tourneen durch dreizehn europäische Länder, darunter Großbritannien und Deutschland, wo er als Kulturbotschafter koreanischer Chormusik seine wertvolle Missionsarbeit fortsetzte. Im Jahr 2023 absolvierte The Korale erfolgreich eine Tournee durch Amerika, 2024 eine Tournee durch Japan und befindet sich derzeit auf Europatournee im Jahr 2026.

Nach Prof. Hoon-Cha Chai, der den Chor seit seiner Gründung 45 Jahre lang leitete, sowie dem zweiten musikalischen Leiter, Prof. Tonghie Park, führt der aktuelle dritte feste Dirigent, Prof. Seungyong Shin, das Ensemble mit großer Leidenschaft für neue Chormusik. Prof. Seungyong Shin studierte in seiner Heimat Südkorea Gesang (Bachelor) an der Kyung-Hee University sowie Chorleitung (Master) an der Seoul Theological University. Anschließend studierte er in den USA fort und absolvierte ein Master-Studium in Chorleitung an der University of Louisville sowie einen Doktortitel in Chorleitung an der University of Arizona. Nach seiner Rückkehr nach Südkorea begann er seine Karriere als Gastassistentdirigent des Nationalchors und übernahm später die Position des Chefdirigenten des Andong City Choir sowie Suncheon City Choir. Darüber hinaus wirkte er als Gastdirigent bei mehreren Stadtchören, darunter der Nationalchor, der Seoul-Chor, der Seongnam-Chor, der Ulsan-Chor und der Changwon-Chor.

Zurzeit ist Prof. Shin als Chefdirigent von The Korale und des Seoul Men's Choir tätig. Als Direktor des Koreanischen Chorleiterverbandes und als empfohlener Direktor des Koreanischen Kirchenmusikverbandes trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung der Chormusik in Korea bei. Darüber hinaus engagiert er sich als Gastprofessor an der Kyung-Hee University und der Dankook University für die Förderung des chormusikalischen Nachwuchses.