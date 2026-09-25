The Lady sings

Sie sind ein eingespieltes Team: Das Duo Kim Hofmann und Werner Acker bringt bekannte Songs aus Pop, Soul und Jazz in unverwechselbaren Versionen auf die Bühne.

Mit gefühlvollem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel schaffen sie intime und doch kraftvolle Neuinterpretationen beliebter Klassiker etwa von Aretha Franklin, Joss Stone, Olivia Dean und vielen mehr. Kim Hofmann verleiht den Songs mit ihrer facettenreichen Stimme eine ganz eigene Note, während Werner Acker mit seinem vielseitigen Gitarrensound für ein stimmungsvolles und harmonisches Klangbild sorgt. Das Konzept serviert Klang und Kulinarik im Wechsel, abgestimmt wie ein Menü in drei Akten.

Kim Hofmann – Gesang

Werner Acker – Gitarre