The last 5 years

Mit den Musicalstars Martina Lechner (TINA – Das Musical, MAMMA MIA, SISTER ACT) und Daniele Spampinato (TINA – Das Musical, FLASHDANCE, GHOST).

Berührend, herzergreifend, emotional. Das Musical „The last 5 years“ entführt Sie auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen einer Beziehung. Ein Musical für alle, die den Wert der Liebe kennen – und für alle, die selbst schon einmal mit ihren bittersüßen Herausforderungen konfrontiert waren.

Als die Musicaldarstellerin Cathy nach Hause kommt, findet sie dort nicht wie gewohnt ihren Ehemann, den aufstrebenden Autor Jamie vor. Nur seinen Ehering – und einen Abschiedsbrief. Ihre Ehe, die sie in den letzten 5 Jahren geführt haben, ist vorbei. Wie es zu diesem Punkt kommen konnte, davon erzählt THE LAST 5 YEARS raffiniert in entgegengesetzter Reihenfolge. Denn während Cathy einen Blick zurück auf ihre Beziehung wirft, verfolgen wir Jamies Perspektive von Beginn an.

Erleben Sie das bekannte Meisterwerk von JASON ROBERT BROWN, in einer einzigartigen in das Bühnenbild des Friedrichsbau eingepflegten Inszenierung mit packender Live-Musik!

Schon im historischen Friedrichsbau Theater wurden Singspiele und Operetten aufgeführt. Das Friedrichsbau Varieté Stuttgart schließt mit dieser ersten Musical-Produktion an diese lange Tradition an.

Regie: Maximilian Mann

VORSTELLUNG:

DI, 09.01.2024, 20.00 UHR (PREMIERE)

MO, 15.01.2024, 20.00 UHR

EINLASS UND GASTRONOMIE:

AB 1 STUNDE VOR SHOWBEGINN

Bewirtung à la carte nur vor der Show und in der Pause. Keine Bewirtung während des Programmes. Tickets mit Menü können Sie während des Bestellvorganges Ihrem Warenkorb hinzufügen.

EINTRITTSPREISE (inklusive Garderobe):

PK1: 54,00 € | PK2: 49,00 €