Ihr bekanntester Fan heißt Sting, Udo Lindenberg hat sie als Gastmusiker für sein MTV Unplugged 2 eingeladen, der Vater zweier Mitglieder ist einer der größten Tex-Mex- Stars aller Zeiten. Schlagzeilen wird die amerikanische Band The Last Bandoleros aber schon sehr bald mit ihrer eigenen Musik machen:

Das am 04. Mai erscheinende Debütalbum SAN ANTONIO ist ein furioses Amalgam aus Rock, Punk, Pop, Tex Mex und Country – mitreißendere Rockmusik hat man lange nicht gehört.

Was sind die wirklich großen Alben, die unser Leben prägen und für immer bei uns bleiben? Meistens natürlich jene, die nicht am Reißbrett geplant wurden. Die keiner Zeitgeist-Mode entspringen und sich einen Dreck darum scheren, was angeblich gerade hip ist. Ganz genau: Wir reden über Musik, die Trends setzt, statt ihnen hinterherzuhecheln.

Und damit sind wir bei der amerikanischen Band The Last Bandoleros. Ihr am 04. Mai erscheinendes Debüt SAN ANTONIO könnte eins jener Alben werden, die einer stromlinienförmig gewordenen Rock-Szene wieder neues Leben einhauchen – ein Game Changer. The Last Bandoleros sind vier junge Männer aus San Antonio und New York, zwei davon sind Brüder. Die Musiker sind noch relativ jung, aber sie machen keinen HipHop, keinen Pop, keine elektronische Musik, sondern: den

waghalsigsten Americana-Mix aus Tex-Mex, Country, Classic-Rock und einem Schuss Punk, den man seit Los Lobos gehört hat.Nach allen gängigen Theorien zum musikalischen Zeitgeist machen The Last Bandoleros also alles falsch – und natürlich machen sie genau deshalb alles richtig. „Unser Geschmack wurde durch die Schallplattensammlungen unserer Eltern geprägt, nicht durch das Radio oder auf dem Schulhof“, sagt der Gitarrist und Sänger Jerry Fuentes. „Wir sind mit Tom Petty, Los Lobos, The Beatles, Dylan, Van Halen und sämtlichen klassischen Rock’n’Roll-Alben der Sechziger- und Siebzigerjahre aufgewachsen. In dieser Musik haben wir mehr Herz und Seele gefunden als in modernen Produktionen.“

All diese Einflüsse und noch viel mehr hört man SAN ANTONIO an: Der Sound von The Last Bandoleros enthält Spuren jeder legendären Band der vergangenen 50 Jahre. Hinzu kommt diese ganz spezielle Country- und Tex-Mex-Grundierung, die der Herkunft der Brüder Diego (Bass, Gesang) und Emilio Navaira (Schlagzeug) geschuldet ist. Ihr Vater war der legendäre Conjunto-Musiker Emilio Navaira, Sr. Bis zu seinem tragischen Tod im vergangenen Jahr war Navairo Sr. einer der größten Tejano-Stars aller Zeiten. Er verkaufte Millionen von Alben, wurde mit einem Grammy und einem Latin Grammy ausgezeichnet und spielte insbesondere in den Neunzigerjahren vor Abertausenden von Fans. Einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend verbrachten Emilio und Diego in Tourbussen: „Er hat uns immer mitgenommen. Als Kind konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es auch Kinder gibt, deren Väter keine Platten aufnehmen“, sagt Diego. „Wir haben es geliebt. Schon damals wurde uns klar, dass wir nie im Leben etwas anderes machen wollten als Musik.“

Diese Form der praxisnahen musikalischen Früherziehung teilen die Navairas mit Jerry Fuentes und dem Gitarristen der Band, Derek James. Alle vier Last-Bandoleros- Mitglieder kommen aus musikalischen Familien und haben in frühster Kindheit angefangen, ihre Instrumente zu lernen. „Unser Vater hat uns diesbezüglich allerdings nie unter Druck gesetzt“, sagt Diego. „Die Auseinandersetzung mit Musik entsprang unserer kindlichen Neugierde. Überall im Haus standen Klaviere und Gitarren herum, die haben wir uns einfach irgendwann geschnappt und losgelegt.