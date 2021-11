Release Konzert der Kirchheimer Newcomer Band "The Last Bash" mit Special Support "Seven Pirple Tigers" extra aus Freiburg angereist.

Es erwartet euch stimmungsvoller Indie Rock in den vier Wänden eines ehemaligen Kinos.

Die Veranstaltung findet nach aktuellem Stand nach der 2G-Regel (geimpft/genesen) statt, um die Maskenpflicht zu umgehen.