The Last Bash & Support: The Art of Boys

The Last Bash

Beruhigender, aber trotzdem Kraftvoller Gesang, gekonnt gemischt mit fesselndem Songwriting - Welcome to The Last Bash.

Die vierköpfige Band aus Kirchheim Teck ist mit ihrem unverkennbaren Sound ein fester Bestandteil der süddeutschen Indierock-Szene geworden.

The Last Bash verbindet Indie-Pop mit einer Rock'n'Roll-Attitüde. Das Ergebnis ist eine einzigartige Nische, die die Band selbst als "IndieTude" bezeichnet und das Lebensgefühl einer getriebenen Generation widerspiegelt, die sich nach Liebe verzehrt. Der Sound ist von Künstlern wie the Arctic Monkeys, The Killers, Queens of the Stone Age und The Strokes inspiriert.

2023 feierte The Last Bash einen ihrer bis dato größten Erfolge und gewann den Road to the Mainstage contest von Firestone.

Daraufhin folgten ein Auftritt auf dem legendären Southside Festival und das Recording ihrer aktuellen Single Forbidden Fruit im Montmatre Recording Studio in Paris.

Sänger Max Bantlin und Gitarrist Thomas Schöttle spielten bereits seit 2013 in diversen Bandprojekten zusammen. Aus der Vision eines neuen Sounds, der tiefen musikalischen Verbindung und vielen gemeinsamen Erfahrungen, gründeten sie 2019 die Band The Last Bash und schrieben erste Songs.

Darauf hin folgte die Veröffentlichung ihrer ersten Single "London" über das eigene Label Xame Records.

Durch den Erfolg der ersten Single gewannen sie Till Mack als neues Mitglied in der Band dazu. Till fing, weil er an die Musik glaubte, an, Bass zu spielen und stellte der Band Tobias Schöttmer vor. Dieser wurde kurz darauf zum festen Schlagzeuger.

Als nun vollständige vierköpfige Band folgten erste gefeierte Live-Auftritte und eine stetig wachsenden Fangemeinde.

Während der Corona-Krise mit wenig Aussicht auf Livekonzerte, nahm die Band “You And Me Against The Time” auf.

Ein Mixtape, bestehend aus 10 Songs, die als Singles veröffentlicht wurden.

2023 nahmen sie an dem Road To The Mainstage Contest von Firestone teil und platzierten sich unter hunderten Teilnehmern auf dem ersten Platz, spielten auf dem Southside Festival und nahmen ihre Single in Paris auf.

Wer The Last Bash live erleben möchte, hat im Kuckucksei die Gelegenheit dazu: Fans und Musikliebhaber sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und sich auf einen unvergesslichen Abend mit The Last Bash freuen.

Support: The Art of Boys

Vor einigen Jahren standen Bo (Gesang, Gitarre, Bass) und Sebastian (Drums) als THE ART OF BOYS das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Ihre damalige EP und ihr Smash-Hit „Bang Head Bang“ sorgten bundesweit für Aufsehen und platzierte die Burschen ganz weit oben auf den To-Sign-Listen der großen Labels. Aus privaten Gründen stoppten die Jungs damals den rollenden Industriezug, zockten in schimmligen Kellern aber weiter und sind seit 2017 zurück - massiver, wuchtiger und relevanter denn je. Einen singenden Gitarrengott und ein Schlagzeugungeheuer - mehr braucht es nicht, um Musik neu zu erfinden, die Pop, Elektro und Metal in einer einfachen, maximal intensiven Formel zusammenfasst. Maximal intensiv powern auch ihre Liveshows: Drei gleichzeitig von einer Gitarre gespielte Amps, eine einmalige Stimme und ein Punchwunder am Drumset sorgen für einen Full-Format-Live-Sound, wie ihn keine andere Zwei-Mann-Band auf der Welt spielen kann. The Art of Boys klingen frisch, mächtig und extrem catchy. Hört sich an nach New York, Tokio oder Bristol, ist aber lupenreiner Sound aus Stuttgart von zwei Burschen, die von einmaligen Talenten zu wegweisenden Musikern gereift sind.