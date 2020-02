Zu dieser Band "The Last Internationale" aus New York passt genau ein Wort: Punktlandung. Charismatische Sängerin, treibende Gitarren, ein pulsierender Beat. Die Band ist bekannt für ihre sozialkritischen Texte und starke Live-Auftritte. Ben Hugues von Uber Rock sagt: "Live sind sie ein explosiver Energieball mit perfektem Soulgesang von Delila Paz und Rock'n'Roll-Virtuosität aus den Fingern von Edgey Pires, dem Gitarristen, der jede Nacht buchstäblich die Saiten von seiner Gitarre reißt.

In Amerika werden „The Last Internationale“ bereits extrem gefeiert. Die Sängerin Paz ist visuell etwas zwischen Joan Jett und Blondie, und gesanglich etwas zwischen Janis Joplin und Joan Baez. Sie ist außerdem eine unfassbare Performerin: Dynamisch, feinfühlig, weiblich, intensiv, poetisch, ausgefallen, einfach alles in einem. Die Jungs hinter ihr sorgen für die richtige Mischung auf der Bühne und hier muss sich niemand verstecken.

Jetzt ist es soweit! Die Band kommt endlich mit einer großen Tour nach Deutschland.