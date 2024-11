The Last Resort ist eine britische Street-Punk-Oi!-Band aus Herne Bay, eine Kleinstadt in der Grafschaft Kent an der südenglischen Küste. Sie gründete sich 1980 um Roi Pearce (Bass). 2000 gründete er die Gruppe neu und veröffentlichte 2005 das Album Resurrection. Zum Line-up gehören neben Roi Pearce, JJ Kaos und Beef, beide ehemalige Mitglieder der Anti-Nowhere League.