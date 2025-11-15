The legendary Count Basie Orchestra dir. by Scotty Barnhart featuring Gunhild Carling

Orchestra, heute unter der Leitung von Scotty Barnhart, gilt als eines der bedeutendsten Jazzorchester der Welt.

Gegründet wurde es von William James „Count“ Basie, einem der großen Bandleader und Pianisten des Swing. Auch über 40 Jahre nach seinem Tod tourt das Orchester weiterhin mit ausverkauften Konzerten rund um den ­Globus.

Das Count Basie Orchestra gewann bereits 18 Grammy Awards und spielte vor Königinnen, Königen und anderem weltweiten Hochadel. Zu den jüngsten Ehrungen zählt ein Grammy 2024 in der Kategorie „Best Large Jazz Ensemble“ für Basie Swings the Blues.

Das Orchester brachte nicht nur zahlreiche Jazz-Legenden wie Lester Young, Billie Holiday und Joe Williams hervor, sondern hielt auch das musikalische Erbe von Basie lebendig. 90 Jahre nach seiner Gründung bleibt das Count Basie Orchestra ein Symbol für den „Kansas City Swing“ und die höchste Kunst des Big Band-Jazz.