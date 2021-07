Seit sieben Jahren immer wieder am Start: Die Beat Brothers geben auch in diesem August ihr Sommerkonzert auf Burg Stettenfels. Am Sonntag, 29. August erwartet die Livemusikfreunde wieder ein echter musikalischer Leckerbissen.

Die Band kommt aus der Pfalz, aber egal, ob es sich um ein Auswärts- oder Heimspiel handelt, die Beat Brothers geben immer 100 Prozent und überzeugen mit musikalischem Knowhow. Wie der Name vermuten lässt, sind die vier Profimusiker Sixties-inspiriert, spielen aber passende Titel der 1960er bis 1990er Jahre.

Vier gut gelaunte Musiker im stylishen Outfit covern Bands wie die Beatles und die Rolling Stones, die Kinks und The Who, selbst vor Pink Floyd und Queen machen sie nicht halt. Ein absoluter Augen- und Ohrenschmaus, den man ohne Reue gleich mehrfach genießen kann. Selbst Musikerkollegen, die größten Kritiker, loben die Beat Brothers mit "besser als das Original".

Die Band ist professionell und frisch, mit großer musikalischer Erfahrung nimmt sie regelmäßig neue und doch altbekannte Ohrwürmer in ihr Repertoire. Der musikalische Bogen spannt sich von gefühlvollen Balladen über Midtempo-Nummern bis hin zu satten Rocksongs, natürlich im authentischen Sound. Kein Konzert gleicht dem anderen und ist immer wieder für eine Überraschung gut. Eins ist jedoch immer garantiert: Der Funke springt über, und das Publikum ist schlichtweg begeistert.