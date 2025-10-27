The Leonard Cohen Project: SONGS OF LOVE AND HATE — LIVE

Ein Programm der Gitarristen Dempfle und Gutmann. Als Gast: Peter Grohmann (Sprache)

"Songs Of Love And Hate" ist ein Studio-Album des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen aus dem Jahr 1971. Da sich dieses Thema aber wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke zieht, wurde es als Programm-Titel des Leonard-Cohen-Projects gewählt.

Die Musiker Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder, die noch ohne große orchestrale Begleitung maßgeblich von der markanten Stimme und Gitarrenbegleitung Cohens geprägt sind. Die zwei Musiker kopieren aber Leonard Cohen nicht, sondern sie spielen seine frühen Songs in einer eigenen, ganz auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch authentischen Version.

Peter Grohmann, Satiriker und Philosoph, interpretiert und kommentiert die Übersetzungen ins Deutsche mit zeitgenössischen und querliegenden Fußnoten.

Das Live-Programm des Duos ist bestes Entertainment und "von Hand gemacht". Dennoch - oder gerade deshalb klingen die Lieder wie „Suzanne“, „Famous Blue Raincoat“, „Bird On The Wire“, So Long, Marianne“ ... absolut glaubwürdig und überzeugend – echt und doch ganz anders. Freuen Sie sich auf zwei Stunden Musikgenuss, der die Seele berührt.