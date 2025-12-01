The Leonard-Cohen-Project

Die Liebe zu purer, handgemachter Gitarrenmusik führte die beiden Musiker Manuel Dempfle und Jürgen Gutmann zusammen. Die besondere Verbundenheit der beiden zu den Liedern von Leonard Cohen tat das Übrige: Das Leonard Cohen Project war geboren.

Die beiden Gitarristen spielen die Cohen-Songs der frühen Jahre in vollendeter Harmonie: pur, ohne Showeffekte und ohne Leonard Cohen zu imitieren. Echt und doch ganz anders.

Angereichert durch Text-Übersetzungen und kleinen Anekdoten aus dem Leben Cohens, entstand ein abwechslungsreiches, kurzweiliges und mitunter auch heiteres Programm. Die Auftritte des Duos sind spannend, lebendig und einzigartig. Ja mitunter entstehen sogar geheimnisvolle Zufluchtsorte für verborgene Erinnerungen, gebrochene Herzen und verwundete Seelen.

Und egal, ob Sie ein Fan der ersten Stunde sind oder die Musik von Leonard Cohen erst jetzt für sich entdeckt haben: Bei einem Konzert des Leonard-Cohen-Projects dürfen Sie sich auf eine melancholisch-schöne Hommage an den großen und unvergessenen Leonard Cohen freuen.