The Leonard Cohen Project

Was gibt es Schöneres als wunderbare Musik und poetische Texte an einem Sommerabend? Vermutlich nicht viel — außer es ist etwas Einmaliges ...Janerik Lundqvist ist Schwedens bekanntester Leonard-Cohen-Interpret, der die Cohen-Songs auch (aber nicht nur) auf Schwedisch singt ...Wir, das Leonard-Cohen-Project, haben nun unseren langjährigen Freund Janerik Lundqvist und seine Band “The Relevant People” nach Deutschland eingeladen, um gemeinsam drei Konzerte zu spielen. Es werden spannende, lebendige und einzigartige Konzertabenteuer. Und vielleicht entstehen aus den Liedern dann sogar geheimnisvolle, heilige Zufluchtsorte – heilsam für gebrochene Herzen und verwundete Seelen – in jedem Fall aber werden sie zu einer schmerzlich-schönen Hommage an den großen und unvergessenen Leonard Cohen.