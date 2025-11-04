THE LEOPHONICS (presented by HMDK Stuttgart)

Als Sängerin bewegt sich Leo Sareike im Bereich R&B und Soul, wobei sie emotionale Tiefe und authentischen Ausdruck in ihren Songs vereint. Ihre vorausgehenden Stars sind nicht weniger als Cleo Sol, Erykah Badu, Amy Winehouse, Marvin Gaye, und viele mehr. Als Newcomerin spielt sie gemeinsam mit ihrer Band auf Festivals wie das vergangene About Pop Festival oder dem Hochkantfestival.

Ihre Band und sie selbst lieben die Musik und vereinen ihre Dynamiken miteinander zu einem einheitlichen und doch vielfältigen Sound. Mal ruhig und dreamy, mal funky und schneller.

Besetzung: Leo Sareike (voc); Cameron Bieri (bvoc); Alessandro Lentini (p); Raphaela Okle (git); Henrik Schnaitmann (b); Lino Gerhart (dr, perc); Jakob Hafner (dr, perc)