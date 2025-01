The Les Clöchards – «Love Explosion»

Mit mehr aktiven Bandjahren als die Beatles, mehr eigenen Songs als Elvis und mehr Lebendigkeit als Lemmy melden sich die „The Les Clöchards“ aus der Versenkung zurück, um den Menschen den Rock´n´Roll wiederzubringen.

Ihre kleine Rock-Show mit den großen Gesten sprüht mehr denn je vor Energie, jugendlicher Lebensfreude und musikalischem Witz – und macht auch vor den großen Fragen des Lebens keinen Rückzieher. Liebe? – Liebe! „Love Explosion“ ist ihr aktuellstes und bislang neustes Comeback-Programm, mit dem die Jungs vor allem unterwegs sein werden, um ihr Album „Stop, Drop and Rock“ zu promoten. Für 2026 ist dann bereits die Farewell-Tour geplant. Wie es danach weitergeht? Gerüchten zufolge sei eine Reunion bereits 2027 nicht unwahrscheinlich. Bis dahin zerlegen die Clöchards in unnachahmlicher Manier nicht nur Bühnen, sondern vor allem die Rock- & Popgeschichte in ihre Einzelteile. Dabei überrumpeln sie selbst hartgesottene Musikliebhaber mit Versionen, die den Originalen die Schau stehlen. Und wenn man ein Lied besonders toll findet, aber absolut nicht erkennt? Dann könnte es daran liegen, dass die Clöchards es selbst geschrieben haben. Oder man es einfach nicht kennt.