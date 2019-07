In einer Mischung aus Rock-Konzert mit großen Gesten, kleiner Bühne, einer Art Stand-Up-Conférence und zwerchfellerschütternder Clownerie zerlegen die Clöchards die Rock & Popgeschichte in ihre Einzelteile und erfinden sie mit viel Charme und Virtuosität wieder neu. In Designer-Klamotten à la Parkbank und mit Hilfe ihres etwas in die Jahre gekommenen Sperrmüll-Instrumentariums begeben sie sich auf einen wilden Fortissimo-Ritt durch verschiedenste Stilistiken. Neben der obligatorischen Portion Rock, gröhlen The Les Clöchards irisch anmutende Trinklieder, zupfen cowboyesque Country-Melodien, singen schmalzige Balladen und peitschen manch amerikanische Nummer derartig orientalisch durch, dass sie in Istanbuls Beyoglu-Viertel ein neues Zuhause finden könnte.

Präsentiert von: HGV Balingen

Durchgängiges Speisenangebot an allen Tagen:

Eventcatering Högerle: Pommes, Wurst / Currywurst, Steak- und Schnitzelwecken

Eventcatering Högerle: herzhafte und süße Crêpes

Die Foodtrucker: Holzofenburger, Wurst im Brotteig, Dinnele in verschiedenen Variationen

zusätzlich vom 13.- 16. August

Die Foodtrucker: Holzofenpizza, Bruschetta, Ofenkartoffeln mit Dip

Die Kärtner: verschiedene Nudelvariationen, österreichische Spezialitäten

b2 Biomarkt: verschiedene Burgervariationen, Salat, Kartoffelspalten

Das Speise- und Getränkeangebot steht Ihnen jeden Tag spätestens ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Rücksicht auf die Anwohner, endet der Ausschank um spätestens 23.00 Uhr.