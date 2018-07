The Locos haben sich nicht ohne Grund so genannt - Übersetzt sind sie auf Deutsch die Verrückten und dementsprechend geht es auch verrückt auf ihren Konzerten zu. Unaufhörliche Power in jedem einzelnen Song, die den Zuhörer den Drang verspüren lässt, unweigerlich loszuzappeln.

Nach Bekanntgabe der Pause von der wohl berühmtesten Ska-Band Ska-P 2005, gründete deren Showman und zweiter Sänger Pipi The Locos. Ihr erstes Album erschien in Spanien bereits im Frühling 2006. So schaffte es der Entertainer bereits in kürzester Zeit, die entstehende Lücke in der Musiklandschaft mit The Locos erfolgreich zu füllen. Dabei folgen die Verrückten der alten Ska-P Tradition: Politisch-rebellische Texte und harter Ska, der bisweilen deutlich in Punk abdriftet. Schnell und energiereich.

Ende 2007 kündigen die alten Ska-P ihre Reunion und eine neue Tour an. Mach langen Hin und her, ob Pipi sich wieder zur alten Formation hin und von The Locos fort bewegen solle, wurde ein Konsens gefunden, der wohl nicht nur für die Bands, sondern auch für die Fans positiv ausfallen sollte: beide Bands blieben bestehen und sowohl der Rückkehr Pipis zu Ska-P wie auch seiner Tätigkeit als Sänger von The Locos standen nichts mehr im Weg.

2017 jedoch gab Pipi enttäuscht von seiner Bandkollegen nach einer schweren Krankheit seinen Ausstieg aus der Band Ska-Pbekannt. Er machte jedoch zudem auch deutlich, dass er sich nun mehr um sein Projekt The Locos kümmern möchte.

Und dies tat er auch. Denn nun stehen The Locos mit neuen Songs im Gepäck für ihre Europa-Tour in den Startlöchern. In Zuge dieser Tour machen sie auch Halt in der Würzburg. Am 30.10. treten die verrückten Ska-Punker in der Posthalle auf.