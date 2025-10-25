The Louisiana Funky Butts

Brass Band – Live on Stage - „Wir rocken die Bühne und beben den Club!“

Das Live-Konzert mit vollem Brass Band Sound: Pumpin´, Groovin´, Rockin´.

Fette Beats vom Drum-Duo, Tiefdruck vom Sousaphon und sattes Brett vom fünfstimmigen Bläsersatz. Die Louisiana Funky Butts spielen sich frech wildernd durch alle Genregrenzen. Das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt zwischen allen Stilen, ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-line Jazz. Mit Witz, Biss und Leidenschaft singt und rappt Brass Band vielsprachig von Gott und der Welt, good and bad times, corazón und amour fou. Musik pur, weit gereist und live gereift von Stuttgart bis Berlin, von Tübingen bis Petrosavodsk.

Georg Claude Van Lang - Trompete

Basti Brugger - Bari Saxophon

Marc Roos - Posaune

Eberhard Budziat - Sousaphon

Luca Betman - Snaredrum

El Capo - Bassdrum/Vocals