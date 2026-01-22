The Louisiana Funky Butts

Gestählt durch unzählige Straßengigs, Partys und Events quer durch Deutschland, treten die 5 Bläser und 2 Drummer auch international auf und spielen sich dabei wild wildernd durch alle Genregrenzen – neben Auftritten in Frankreich, Russland und England, spielten Sie auch bereits beim French Quarter Festival in New Orleans!

Wie immer zu Beginn der Faschingszeit feiern die LFB wieder eine gute „New Orleans Blockparty“ mit jeder Menge guter Laune und mitreißender Musik, getreu dem Band-Slogan: “Let the good times roll – on laissez les bons temps rouler”!

Locker gelingt der Band dabei ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, knackigem Funk und traditioneller New Orleans Secondlinemusic.

Besetzung: El Capo (bd; voc); Luca Betman (dr); Toni Riba (tsax, voc); George Claude van Lang (trp); Marc Roos (trb); Eberhard Budziat (sousafon); Basti Brugger (barisax)