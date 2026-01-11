Kendl Winter und Palmer T. Lee sind zwei verwandte Seelen, die sich zum ersten Mal am Ufer des Mississippi trafen, als sie die Festivalszene des Mittleren Westens bereisten.

Geboren und aufgewachsen in Arkansas, fühlte sich Winter von den Evergreens des pazifischen Nordwestens sowie der grenzenlosen Musikszene von Olympia, Washington angezogen. Sie veröffentlichte Soloalben beim in Olympia ansässigen Indie-Label K Records und trat in wilden Folk-Bands und anarchischen Punkbands auf, bevor sie 2013 zufällig Palmer T. Lee traf. Lee hatte mit 19 Jahren sein erstes Banjo aus geerbten Instrumenten gebaut und begann seine ersten Erfahrungen als Frontmann von Streichorchestern in Minneapolis, bevor er Winter davon überzeugte, dass sie ein Banjo-Duo gründen sollten. Heute, als The Lowest Pair, haben sie ein Jahrzehnt damit verbracht, Tausende von Shows in Nordamerika und Großbritannien zu spielen und planen für 2026 eine neue Platte.