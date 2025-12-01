Über die letzten 40 Jahre hinweg entwickelten The Mad Dogs ihren ureigenen Psychedelic-Rock.

Im Gründungsjahr 1984 besteht das Programm zunächst aus Coverversionen, die aber sehr frei interpretiert werden. Die Einflüsse von Bands wie den Yardbirds, den Doors und anderen Größen des End-60er-Rocks sind auszumachen, aber nicht dominant. Nach und nach werden dem Programm eigene Songs zugeführt und 1988 erscheint schließlich die LP „The Mad Dogs“ auf Velvet Rose Records. Anfang der 90er wird die musikalische Marschrichtung härter, es erscheint die Live-CD „Knochenturm“ auf New Media Records.

In den 90er Jahren spielt die Band unzählige Konzerte und supportet dabei auch Acts wie Uriah Heep, Mountain, Roger Chapman und Wayne Kramer Kurz nach dem 20-jährigen Bandjubiläum 2004 findet sich die Originalbesetzung wieder zusammen. Die Musik ist angereichert durch die zwischenzeitlichen Erfahrungen der einzelnen Bandmitglieder wieder im psychedelischen Hardrock der End-60er-Jahre angekommen.

Nach der pandemiebedingten Pause und dem tragischen Tod ihres Gründungsmitglieds Uwe Sander haben die vier verbliebenen Mad Dogs sich wieder musikalisch zusammengefunden, da ihnen klar wurde, dass es noch nicht an der Zeit ist, aufzuhören.