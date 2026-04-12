The Magic of ABBA

bis

Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar

The Magic of ABBA fängt den unverwechselbaren Sound und das Lebensgefühl von ABBA auf unvergessliche Weise ein. 

Seit über 25 Jahren begeistert dieses Konzerterlebnis sein Publikum in ganz Europa (mit besonderen Auftritten auch außerhalb des Kontinents). Freuen Sie sich auf eine mitreißende Reise zurück in die 70er und frühen 80er – mitsingen, tanzen und den Glamour und die Energie einer Musik spüren, die Generationen verbindet.

Info

Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
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