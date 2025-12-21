The Magic of Queen“ – Queen Tribute

Wie keine andere Band stand QUEEN mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment und unglaubliche Bühnenpräsenz.

Im November 1991 verließ Freddie Mercury die Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses, musikalisches Erbe. THE MAGIC OF QUEEN greift dieses Erbe seit vielen Jahren erfolgreich auf und bringt es auf die Konzertbühnen zurück. Die Band lässt in einer grandiosen Bühnenshow den unvergesslichen Spirit der legendären Queen-Konzerte wieder aufleben und zelebriert eine einzigartige musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten. Am Mikrofon steht einer der „herausragendsten Queen-Interpreten Europas“: Ausnahmesänger MARKUS ENGELSTAEDTER. Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz präsentiert er mit THE MAGIC OF QUEEN das Werk von Mercury & Co. mit Emotion, Musikalität und eigenem Charisma. Garantiert ein unvergleichlicher Abend und ein unvergessliches Erlebnis.