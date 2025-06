ENGELSTAEDTER - THE MAGIC OF QUEEN „CLASSIC“.

Wie keine andere Band stand QUEEN mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. Im November 1991 verließ Freddie Mercury die große Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses musikalisches Erbe. THE MAGIC OF QUEEN „CLASSIC“ ist eine einzigartige, musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten: QUEEN! Am Mikrofon steht dabei kein geringerer, als der beim Publikum und Presse als einer der „herausragendsten Queen-Interpreten Europas“ gefeierte Ausnahmesänger MARKUS ENGELSTAEDTER.

Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz, versteht er es wie kein anderer, das Publikum vom ersten Ton an in seinen Bann zu ziehen. Er teilte die Bühne bereits mit Musiklegenden wie Manfred Mann`s Earth Band, Slade, The Sweet, Smokie, Electric Light Orchestra, dem Starbariton Thomas Hampson, Reamonn, Suzie Quatro, Chris Thompson, Mark Schulmann (Schlagzeuger von Pink, Foreigner, Billy Idol, Cher) und vielen weiteren Künstlern. Die Formation tourt seit Jahren erfolgreich durch ganz Deutschland und durch viele Teile Europas. Auch Shows in Brasilien, USA und Kanada wurden von den Zuschauern frenetisch gefeiert. In neuen, brillanten Arrangements für Band & Streichorchester, interpretiert Markus Engelstaedter die großartigen Songs von QUEEN mit Emotion, Musikalität und eigenem Charisma. Rockband und Streichorchester bilden die perfekte Symbiose und machen diesen Abend zu einem einzigartigen Musik- und Showerlebnis.

Alle Welt-Hits von QUEEN, wie "A Kind Of Magic", "Under Pressure", "Don`t Stop Me Now", "The Show Must Go On" oder „We Are The Champions“, fehlen genauso wenig in der Show, wie ausgesuchte Songperlen „Play The Game“ oder „Spread Your Wings“. Die hochkarätige Band mit Hermann "Sherry" Trautner (guitar), Matthias Baumann (drums), Thomas Wildenauer (bass), Thomas Kölbl (keys) und Streichorchester, bringen den unvergleichbaren Queen-Sound energiegeladen auf die Bühne und begeistern das Publikum von der ersten Minute an. "Bohemian Rhapsody" oder "Who Wants To Live Forever" sind nicht die einzigen Highlights bei diesem Konzert. Spätestens wenn Markus Engelstaedter zusammen mit einer klassischen Sopranistin die Hymne "Barcelona" singt, sind Gänsehaut-Momente garantiert.

Versprochen!