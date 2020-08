The Magic of Queen - Queen Tribute

Wie keine andere Band stand Queen mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. Im November 1991 verließ Freddie Mercury die große Bühne des Lebens und hinterließ ein grandioses, musikalisches Erbe. The Magic of Queen greift dieses Erbe seit vielen Jahren erfolgreich auf und bringt es auf die Bühnen zurück. Die Band lässt in einer spektakulären Show den Spirit der legendären Queen-Konzerte wiederaufleben und ist eine Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten. Am Mikrofon steht dabei einer der besten Mercury-Interpreten: der Ausnahmesänger Markus Engelstaedter. Er bringt mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz die richtigen Voraussetzungen mit, um die opulenten Rocksongs und ergreifenden Balladen authentisch zu interpretieren. Ein unvergessliches Erlebnis!