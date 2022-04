The Magic Show PRETENDER | Sos Jr.

Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Show mit spektakulären Illusionen, gemeinsam mit Sos Jr. - meist ausgezeichneter Magier der Welt - der Sie durch die Geschichte von PRETENDER führt.

Machen Sie sich bereit für eine Show voller innovativer Magie, sensationellen Groß-Illusionen, unvorstellbaren Teleportationen, weltklasse Quick-Change Transformationen und Sos Jr.’s weltbekannten Manipulations- und Mental-Magie Acts. Alles in nur einer Show!

The Magic Show PRETENDER ist die Geschichte des magischen Abenteuers eines jungen Mannes. Auf seiner Reise, sein wahres Ich zu finden, erleben Sie einige der erstaunlichsten Illusionen und visuellen Effekten. Alles verpackt in einer magischen Geschichte für die ganze Familie.

Geprägt mit kraftvollem Charisma und modernem Flair begeistert Sos Jr. sein Publikum weltweit mit seinem magischen Storytelling. Er erarbeitete sich seinen unbestrittenen Ruf als Meister der Manipulation, der höchsten Kunst der Magie. Manipulation ist die Kunst der reinen Fingerfertigkeit und Kontrolle der Wahrnehmung. Sos Jr. wirkte international in den berühmtesten TV-Shows mit und trat auf den renommiertesten Bühnen der Welt auf. Von Paris bis Dubai, von Hongkong bis Las Vegas spielte er in mehr als 70 Ländern. Mit mehr als 60 internationalen Auszeichnungen gilt Sos Jr. als der weltweit am meisten ausgezeichnete Magier.

Kommen Sie mit, wenn Meister-Magier Sos Jr. Sie in eine Welt entführt, in der nichts unmöglich ist und lassen Sie sich zum Träumen inspirieren!

Ersatztermin für den 19. März 2020 / 14. Mai 2021