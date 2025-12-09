The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert

Stadthalle Dr. - Sieber-Halle Sinsheim Friedrichstraße 17, 74889 Sinsheim

Die beste Musik aus allen Harry-Potter-Filmen mit dem Magical Film Orchestra und einem Special Guest aus den Filmen!

„Witches, Wands and Wizards“: die besten Songs und die beste Musik aus allen Harry Potter-Filmen kommen in eure Stadt – mit einem Originalschauspieler, Starsolisten, Chor und einem sinfonischen Filmorchester. Das Konzert beinhaltet die Filmsoundtracks des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat sowie Musik aus „Harry Potter und das

verwunschene Kind“.

