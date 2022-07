The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert

Die beste Musik aus allen Harry Potter-Filmen & mehr mit dem London Symphonic & Philharmonic Film Orchestra und einem besonderen Stargast aus allen Filmen!

LONDON - „Witches, Wands and Wizards”.” - die besten Songs und Musikstücke aus allen Harry Potter-Filmen kommen in Ihre Stadt! Die preisgekrönten Filmmusiken einer der erfolgreichsten Produktionen der Filmgeschichte kommen jetzt als einzigartiger Konzertabend in Deine Stadt mit einem Original-Schauspieler, Star-Solisten, einem Chor und einem Symphonieorchester.

Die Besucher werden die wichtigsten musikalischen Momente von Harry Potter erleben: Auf dem Programm stehen die Film-Soundtracks der vierfachen Oscar-Preisträger John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat sowie das Beste aus der Musik von „Harry Potter und das verwunschene Kind”, die in London und New York mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden.

DAS ERLEBNIS

Unser Publikumsliebling, meist ein Schauspieler aus der Familie Weasley, manchmal ein anderer Star aus der Harry-Potter-Reihe und dem Harry-Potter-Universum, wird das Konzert mit jeder Menge Spaß und guter Laune unvergesslich werden lassen. Unser Stargast spricht über seine Erfahrungen als Schauspieler in Harry Potter und über Freundschaft, Abenteuer und Liebe in der gefährlichen Welt der Zauberer. Die Besucher dürfen sich von Licht- und Lasertechnik sowie einer einzigartigen Klangdimension verzaubern lassen, die garantiert für Gänsehaut sorgt. Die visuellen und magischen Effekte werden die Herzen aller Harry-Potter-Fans höherschlagen lassen, während sie dem Konzert lauschen.

DIE MUSIK

John Williams (Star Wars, ET, Indiana Jones, Jurassic Park) komponierte die Musik für die ersten drei Filme, darunter das berühmte „Hedwig’s Theme”,das Leitmotiv der Harry-Potter-Filme, und „Double Trouble”, das klassische Hogwarts-Motiv mit einem Kinderchor, sowie die witzigen „Aunt Marge’s Waltz” und „Witches, Wands and Wizards”.

Titel wie die „Hogwarts-Hymne” von Patrick Doyle aus dem vierten Harry-Potter-Film erinnern an die geheimnisvolle und dunkle Welt des Trimagischen Turniers.

Nicholas Hooper hat „Dumbledore’s Farewell” für den fünften und sechsten Harry Potter-Film komponiert. Er hat dazu beigetragen, die Harry-Potter-Musik zu formen und reifen zu lassen.

Alexandre Desplat schuf „Lily`s Theme” und komponierte die Musik für die letzten beiden Teile der Filmreihe - ein großartiges und unvergessliches Finale und musikalisches Erlebnis.

Die Musik wird vom London Symphonic & Philharmonic Film Orchestra gespielt, das eigens für die Harry-Potter-Konzerte gegründet wurde.

DER BESONDERE „WEASLEY” STARGAST - CHRIS RANKIN!

Chris ist international als Percy Weasley bekannt, eine Rolle, die er in der Harry Potter-Filmreihe spielt. Im Alter von 16 Jahren schrieb Chris einen Brief, in dem er sich für ein Vorsprechen für „Harry Potter ‚’ und hat nie zurückgeblickt. Chris hat in letzter Zeit einen Schritt hinter die Kamera gemacht und bei der Koordination vieler hochwertiger Fernsehproduktionen mitgeholfen.