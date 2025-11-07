The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert

Erlebe die beste Oscar-nominierte Musik aus den Harry Potter-Filmen in einem einzigartigen Konzertabend mit The Magical Film Orchestra & Choir, magischen Illusionen, einem Harry Potter-Quiz und Publikumsinteraktion.

Genieße die schönste Filmmusik des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Musik von Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Oscar-Preisträger Alexandre Desplat - vom „Hedwig`s Theme“ bis zu „Dumbledore`s Farewell“, von Voldemorts Eingangsthema bis zu „Witches, Wands, and Wizards“!

Erlebe einen magischen Harry Potter Konzertabend!

