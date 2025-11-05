Die Harry-Potter-Filme zählen zu den erfolgreichsten Produktionen der Kinogeschichte.

Nun kommt die Oscar-nominierte Filmmusik in einem einmaligen Konzertabend auf die Bühne. Unser Special Guest aus den Filmen führt gekonnt und humorvoll durch das Programm und ist einfach nur "bezaubernd“. The Magical Music of Harry Potter präsentiert eine musikalische Reise in die magische Welt der Freundschaft, Abenteuer, Liebe und der Magier. Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie mit uns ein in magische Klangwelten voller Fantasie.