Mehrstimmiger Satzgesang der drei Sängerinnen trifft auf virtuose Saxofon-Soli. Gitarre und Piano finden im perfekten Zusammenspiel den speziellen Sound. Das weich und kraftvoll klingende Cello setzt stimmungsvolle Akzente.

chlagzeug und Bass unterlegen den immer treibenden Groove.

Die Band mischt Eigenkompositionen und nach MAMATOO-Style arrangierte Coverversionen von bekannten und weniger bekannten Songs aus allen Spielarten der Pop-Kultur. Das macht die Auftritte der Band zu einem überaus emotionalen, abwechslungsreichen und musikalisch hochkarätigen Musikerlebnis. Und nicht zuletzt macht es einfach Spaß, den musikalischen Kosmos von THE MAMATOO bei einem der zahlreichen Live-Auftritte zu erleben.

THE MAMATOO ist DIE Band für unvergessliche Live-Momente!

Die drei Sängerinnen der Band, das sind die Zwillinge Lisa und Tara Lang mit ihrer Mutter Sonja Lang. Diese besondere Konstellation ist auch der Ursprung des Bandnamens. Die Zwillinge singen und die Mama auch. Daraus entstand „THE MAMATOO“!

Die Geschichte Der Band beginnt bereits in den frühen 90er Jahren, als sich die musikalischen Wege von Peter Bürkle (Gitarre und Saxophon) und Andreas Holz (Piano) zum ersten Mal kreuzten. Nach vielen Einzelprojekten starteten die beiden Vollblutmusiker im Jahr 2015 eine intensive gemeinsame Zusammenarbeit und scharten in den darauffolgenden Monaten weitere hervorragende Musiker um sich. Zu den Sängerinnen gesellte sich Tobias Wilhelm am Bass, der zusammen mit Anastasios Tourpouzidis am Schlagzeug für das rhythmische Fundament sorgt. Zum speziellen MAMATOO-Sound gehört unbedingt das Cello, das virtuos und gefühlvoll von Daniel Karrer gespielt wird.

Inzwischen ist THE MAMATOO nicht mehr aus der Live-Szene rund um Stuttgart wegzudenken. Und nicht nur das. Auch Engagements weit außerhalb der Region, wie zum Beispiel mehrere einwöchige Engagements auf der Insel Borkum, sind Teil der musikalischen Aktivitäten der umtriebigen Band.

Vom Clubkonzert in kleineren Locations über größere Bühnen auf Stadtfesten bis hin zu Wohnzimmerkonzerten und Charity-Gigs in Kirchen ist die Band THE MAMATOO unterwegs. Für alle Gelegenheiten stellen die Musiker das passende Repertoire zusammen und erzeugen damit immer die richtige Atmosphäre.