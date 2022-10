Orange Blue Tour

Gegensätze – die Welt ist voll von ihnen. Und nicht nur die Welt sondern auch wir selbst.

Das erkennt man an Begriffen wie Hassliebe oder bittersüß. Sie sind am Ende aber nicht nur widersprüchlich, sondern auch komplementär. Sie ergänzen sich, wie Tag und Nacht. Genau aus dieser Gefühlswelt heraus hat sich LUI HILL in den letzten Monaten musikalisch inspirieren lassen. Es entstand Musik, die anders, facettenreicher ist als LUI’s vergangene Songs. Wir können uns auf viel Neues von LUI HILL freuen! Ab Sommer stehen neue Songs an – im November erscheint LUI HILLS zweiten Album „Orange Blue“ Passend dazu.