Das Duo "Maël & Jonas" stammt aus Koblenz und schreiben +produzieren ihre Songs seit 3 Jahren selbst.

Nach demerfolgreichen dritten Platz in der TV-Show "The Voice of Germany"konnten Sie über 40k Follower auf Instagram generieren.

Nach dem Streamingerfolg mit über 2 Millionen Einheitenauf"Treat you Right" (feat. Nico Santos) konnte das Duo mit derSingle "I swear to god" anknüpfen und stieg auf #151 in dieAirplay Charts ein. Die upcoming Ep spiegelt die Inspiration zumRock Pop / 2000's Guitar Sound wider.