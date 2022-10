UMME BLOCK gehören zu den spannendsten deutschen Newcomern.

Seit 2018 erkunden Leoni Klinger und Klara Rebers mit analogen und virtuell-analogen Synthesizern, E-Gitarre und Beatmaschine Klanglandschaften von Dream-Pop, bis Electronica, Wave und Trip-Hop. Dabei fügen sie jeder Richtung stets eine eigene Handschrift hinzu. 25 HOURS heißt nun das langersehnte Debütalbum, das am 24. Januar über Munich Warehouse erschienen ist. Akribische Kleinstarbeit, Bühnenreifung und viele kreative Spaziergänge um den Block kennzeichnen eine Reise, die sich hörbar gelohnt hat. Finesse und Stil werden bei UMME BLOCK großgeschrieben.

Wohldosierte Beats, wabernde Melodien, psychedelische Momente – all das ist fein abgestimmt. Während sich ausladende Klangteppiche über einen ergießen, schneiden charakteristische Gitarren-Akzente die Luft. Auf einem poppigen Grundgerüst thronen etliche Details und über allem schwebt der wohltuend erwachsene Zweigesang. Die UMME BLOCK Tour bietet dazu auch noch visuell eine Besonderheit: Jedes Konzert dieser Tour wird von Live-Visuals unterstützt.

Wer UMME BLOCK live erlebt, merkt, dass es gerade die Chemie der beiden ist, die diese Band trägt. Die unbändige Spielfreude hat das Duo bei zahlreichen Auftritten (u.a. als Support für FIVA, Blackout Problems und Some Sprouts) zu einem echten Highlight avancieren lassen. UMME BLOCK sind mitreißend. Denn was auf der Bühne passiert, ist wirklich live – nichts stammt vom Band. Und dieses Multitasking-Kunststück klingt weit, satt, echt und grundsympathisch. Wenn Ehrlichkeit auf Leidenschaft trifft und gutes Handwerk küsst, kann das nur funktionieren.

Der Sound von UMME BLOCK will vor allem live erlebt werden und genau hierfür bietet sich im Dezember 2021 die beste Gelegenheit. Die UMME BLOCK Tour 2021 wird in sieben deutschen Städten sowie in Österreich hautnah zu erleben sein.

Präsentiert wird die Tour von INNSITE BOOKING, Ideal Ent., Munich Warehouse, DIFFUS Magazin, BY-on, Schall. Musikmagazin.