The Marvels

Auch die Marvels trotzen der Krise und haben aus der 10-köpfigen Band eine pandemietaugliche Formation gebildet, die das soulige Programm mal in ganz anderer Form darbietet. Reduziert statt volle Power, transparente Arrangements, in halber Personalstärke aber voller Soul und Energie.

Aus der Not eine Tugend machen - das könnte die Losung des Jahres sein. Und so haben die Marvels ein Konzept entwickelt, mit dem sie jedes Mal in variierter kleiner Besetzung auftreten können: eine spannende Sache sowohl für das Publikum als auch für die Musiker*innen, wenn sich das Thema Marvelssoul jedes Mal wieder neu erfindet und ständig wandelt. Klar, dass dafür die Stücke ordentlich umgemodelt und verändert werden - genau so wie das echte Leben.