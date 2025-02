The Mash Up´s & Support: Universal Monkey Theatre

Tübingen trifft Nürtingen

The Mash Up´s aus Tübingen haben sich dem Punk ’n’ Roll verschrieben. Seit zwei Jahren bietet das Quartett energiegeladene Auftritte, bei denen mit Andreas unverwechselbarem Gesang, Dannys groovigem Bass, Andy Maschines dynamischen Drums und Goran Blacks mitreißender Gitarre.

Das Tübinger Alternativrock Trio Universal Monkey Theatre spielt eine Mischung aus Grunge, Punk und Prog´n´Roll.

The Mash Up´s haben sich dem Punk ’n’ Roll verschrieben. Mit einer geballten Ladung Energie mixt das Garage-Punk-Rock-Quartett zusammen, was zusammen gehört - Punk und Rock ’n’ Roll, vermengt mit einer Prise Blues und einem Schuss Folk - abgeschmeckt wird das Ganze mit Schweiß & Leidenschaft.

The Mash Up´s aus Tübingen haben sich dem Punk ’n’ Roll verschrieben. Seit nun mehr als einem Jahr mixt das neu formatierte Quartett zusammen, was zusammen gehört: Punk und Rock´n´Roll. Vermengt wird das Ganze mit einer Prise Blues und einem Schuss Folk, abgeschmeckt mit Schweiß und Leidenschaft. Schnell und melodisch, so verleiht Goran an der Gitarre den Songs den Charakter des Rock´n´Roll. Daniel am Bass sorgt für den nötigen Punch und das tiefe Grundfundament. Angetrieben von Andy am Schlagzeug, gibt Sänger Andreas den Songs einen unverwechselbaren Charakter. Heraus kommt ein explosives Gemisch im 4/4-Takt, bei dem kein Bein ruhig stehen bleibt. Eben Punk ’n’ Roll at its best!