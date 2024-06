THE MEDITATION - relaxed performance

...lädt das Publikum zu einer tiefgreifenden Erfahrung ein, die über die Grenzen des Bewusstseins hinausgeht. Begeben Sie sich mit den Absolvent:innen bzw. Schüler:innen der Staatlichen Artistikschule und ihren Gästen auf eine introspektive Reise durch die verborgenen Tiefen des Geistes. Von innerer Unruhe bis zum Streben nach Balance, erleben Sie hautnah, was junge Künstler:innen bewegt und antreibt, während sie individuell und gemeinsam die vielfältigen Facetten des Menschseins erkunden.

Wie groß ist das Lampenfieber, die Angst vor den ersten Schritten als Bühnenkünstler:innen in die "Welt" da draußen? Auf welche Teile seines Inneren ist Verlass, wenn es darum geht, diese individuellen Zweifel und Herausforderungen zu überwinden? Diese Fragen werden nicht nur gestellt, sondern in kraftvollen, zeitgenössischen, artistischen Performances dargestellt in der die Protagonist:innen durch körperliche Höchstleistungen Kraft und Halt finden.

In einer eindrucksvollen Huldigung an die menschliche Erfahrung nehmen Sie die Absolvent:innen bzw. Schüler:Innen und ihre Gäste mit auf eine fesselnde Reise, die von persönlichen Herausforderungen und inneren Konflikten geprägt ist, aber auch von Mut, Stärke und Selbstfindung. Gemeinsam zelebrieren Sie dem Publikum das Leben in all seiner Unterschiedlichkeit und feiern die Kraft der Gemeinschaft. Lassen Sie sich von der Schönheit und Tiefe dieser einzigartigen, zeitgenössischen Artistik Show verzaubern und entdecken Sie verborgene Schätze.....

Begleiten Sie die Artist:innen auf eine unvergessliche Reise und entdecken Sie die kostbare Schätze des menschlichen Geistes! Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für "The Meditation" und tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie, Emotionen und Inspiration!

Für das zwanzigjährige Jubiläum der Absolvententour präsentiert die Staatliche Artistikschule Berlin eine außergewöhnliche und zeitgenössische Artistik Show nach dem Motto "open minded for friends" mit nationalen und internationalen jungen Künstler:innen aus verschiedenen Entwicklungsetappen und neben der Schule, von der deutschen Berufsfachschule für Artistik CIRCARTIVE SCHOOL, Gschwend und auch von der renommierten Zirkusschule Ecole Nationale de Cirque (ENC) in Montreal. Sie öffnen für das 20jährige Jubiläum der Absolvententour ihre "internen Pforten". Das hat es noch nie gegebenen und ist wirklich einmalig. Erleben Sie junge Talente aus unterschiedlichen Ausbildungsstufen, aus verschiedenen Schulen, sowie aktuell abgeschlossene Absolventen, in einer bunten artistischen Vielfalt in der diesjährigen Absolventenshow.

Dieser Abend mit The Meditation findet in einem besonderen Rahmen statt - nämlich dem einer "relaxed performance".

relaxed performance = „entspannte Veranstaltung“

Eine barrierearme Veranstaltung.

Längst nicht nur, aber auch für Menschen, die sich im herkömmlichen, oft mit vielen ungeschriebenen Verhaltensregeln belegten Veranstaltungs-Setup nicht wohl fühlen, die nicht über die ganze Zeit ruhig sitzen können/wollen u.a.m..

Alle können zu der Veranstaltung kommen.

Ohne Stress. Ganz entspannt.

Was macht eine relaxed performance zu einer entspannten Veranstaltung?

• Vorab können Sie sich alle wichtigen Infos zur Veranstaltung auf der Homepage des franz.K ansehen.

Bspw. HIER im virtuellen Rundgang über den echaz.Hafen

• Es gibt ein Kennenlernen vorab, bei der Sie die Bühne und die Künstler*innen kennenlernen können (die Uhrzeit wird noch bekanntgegeben)

Bitte Anmeldung unter: klick@kultur-ohne-ausnahme.de

• Verschiedene Sitzmöglichkeiten sind vorhanden: Sitzsäcke, Bestuhlung

• Es gibt einen Ruheraum, falls Sie sich zurückziehen möchten

• Es gibt Ansprechpersonen für alle Fragen rund um die Veranstaltung und Ihr Wohlbefinden

• Geräusche und Aufstehen sind auch während der Aufführung erlaubt

• Das Programmheft zeigt Ihnen, wann was auf der Bühne passiert, damit Sie sich darauf einstellen können

Bei Fragen oder Wünschen zu Ihrem Veranstaltungsbesuch melden Sie sich gerne bei:

Leoni Wodetzky und Markus Christ

Offenes Büro im Spitalhofbogen

Donnerstag & Freitag von 15:00 bis 18:00

Wilhelmstraße 71, 72764 Reutlingen

☎ Mobil: +49 (0)176/467 929 92

Mail: klick@kultur-ohne-ausnahme.de