...lädt das Publikum zu einer tiefgreifenden Erfahrung ein, die über die Grenzen des Bewusstseins hinausgeht. Begeben Sie sich mit den Absolvent:Innen bzw. Schüler:Innen der Staatlichen Artistikschule und ihren Gästen auf eine introspektive Reise durch die verborgenen Tiefen des Geistes. Von innerer Unruhe bis zum Streben nach Balance, erleben Sie hautnah, was junge Künstler:innen bewegt und antreibt, während sie individuell und gemeinsam die vielfältigen Facetten des Menschseins erkunden.

Wie groß ist das Lampenfieber, die Angst vor den ersten Schritten als Bühnenkünstler:Innen in die "Welt" da draußen? Auf welche Teile seines Inneren ist Verlass, wenn es darum geht, diese individuellen Zweifel und Herausforderungen zu überwinden? Diese Fragen werden nicht nur gestellt, sondern in kraftvollen, zeitgenössischen, artistischen Performances dargestellt in der die Protagonist:Innen durch körperliche Höchstleistungen Kraft und Halt finden.

In einer eindrucksvollen Huldigung an die menschliche Erfahrung nehmen Sie die Absolvent:Innen bzw. Schüler:Innen und ihre Gäste mit auf eine fesselnde Reise, die von persönlichen Herausforderungen und inneren Konflikten geprägt ist, aber auch von Mut, Stärke und Selbstfindung. Gemeinsam zelebrieren Sie dem Publikum das Leben in all seiner Unterschiedlichkeit und feiern die Kraft der Gemeinschaft. Lassen Sie sich von der Schönheit und Tiefe dieser einzigartigen, zeitgenössischen Artistik Show verzaubern und entdecken Sie verborgene Schätze.....

Begleiten Sie die Artist:innen auf eine unvergessliche Reise und entdecken Sie die kostbare Schätze des menschlichen Geistes! Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für "The Meditation" und tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie, Emotionen und Inspiration!

Für das zwanzigjährige Jubiläum der Absolvententour präsentiert die Staatliche Artistikschule Berlin eine außergewöhnliche und zeitgenössische Artistik Show nach dem Motto "open minded for friends" mit nationalen und internationalen jungen Künstler:innen aus verschiedenen Entwicklungsetappen und neben der Schule, von der deutschen Berufsfachschule für Artistik CIRCARTIVE SCHOOL, Gschwend und auch von der renommierten Zirkusschule Ecole Nationale de Cirque (ENC) in Montreal. Sie öffnen für das 20jährige Jubiläum der Absolvententour ihre "internen Pforten". Das hat es noch nie gegebenen und ist wirklich einmalig. Erleben Sie junge Talente aus unterschiedlichen Ausbildungsstufen, aus verschiedenen Schulen, sowie aktuell abgeschlossene Absolventen, in einer bunten artistischen Vielfalt in der diesjährigen Absolventenshow.

Über die Staatliche Artistikschule Berlin

Gegründet 1956, bietet die Staatliche Artistenschule Berlin als einzige Schule deutschlandweit eine international anerkannte Ausbildung zur:m Staatlich geprüfte/n Artist:in, die mit dem allgemeinbildenden Unterricht in einem integrierten System gekoppelt ist. Die Ausbildung beginnt direkt nach der Grundschule und ist für Schüler:innen kostenlos. Derzeit befinden sich rund 110 Schüler in der neunjährigen Ausbildung. Neben 20–30 Stunden pro Woche Praxis in verschiedenen Genres erhalten sie mit ihrem Abschluss nach der 13. Klasse auch die Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife. www.artistenschule-berlin.de

Über The Pending Live, Berlin

Ist ein Live Entertainment Produktionshaus für eine unvergleichliche Bandbreite an Shows, Konzerten und Events. Wir produzieren Events & Shows und übernehmen das Tourmanagement. Mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Dynamik des Live- Entertainments setzen wir bei The Pending Live hohe Maßstäbe für Qualität, Kreativität und Professionalität. Unsere Shows sind keine bloßen Ereignisse, sondern herausragende Inszenierungen, die das Publikum verzaubern und beeindrucken. Unser Team aus erfahrenen Produzenten, Regisseuren und Künstlern arbeitet eng zusammen und entwickelt innovative Konzepte und unvergessliche Erlebnisse. Von atemberaubenden Bühnenshows bis hin zu intimen Events bieten wir maßgeschneiderte Unterhaltungslösungen.

www.thepending.art www.absolventenshow-berlin.de

Über The Pending, Berlin, München

The Pending - ein Social Netzwerk sowie eine Community-Plattform für international tätige Künstlern und Artisten. Es ist entstanden nach einer Idee von Tim Kriegler, einem professionellen Artisten und ehemaligen Absolventen der Staatliche Artistenschule Berlin. Der erfahrene Startup Manager Hubert Hofmann begleitet The Pending seit den Anfängen beim Wachstum des Unternehmens und hilft beim Aufbau und Weiterentwicklung der App.

www.thepending.art

Über Ecole Nationale de Cirque (ENC), Montreal

Die National Circus School Montreal ist, seit über 40 Jahren (1981), weltweit bekannt für ihre erstklassige Ausbildung angehender Zirkuskünstler. Seit ihrer Gründung hat die Schule einen herausragenden Ruf für ihre exzellente Ausbildung in den Bereichen Artistik, Akrobatik, Theater und Zirkuskunst etabliert. Durch ein hochqualifiziertes Lehrerteam und erstklassige Einrichtungen bietet die National Circus School Montreal ihren Studierenden eine inspirierende Umgebung, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre künstlerischen Träume zu verwirklichen. Mit einem umfassenden Lehrplan, der sowohl traditionelle Zirkusdisziplinen als auch zeitgenössische Ausdrucksformen umfasst, bereitet die Schule ihre Studierenden darauf vor, auf den größten Bühnen der Welt zu glänzen.

www.ecolenationaledecirque.ca

Über CIRCARTIVE SCHOOL, Gschwend

Die CIRCARTIVE SCHOOL Berufsfachschule in Gschwend ist ein führendes Ausbildungszentrum für angehende Zirkuskünstler und Artisten. Durch einen innovativen Lehrplan und moderne Einrichtungen erhalten die Studierenden eine umfassende Ausbildung in Artistik, Akrobatik, Tanz und Bühnenperformance, die sie auf eine erfolgreiche Karriere in der Zirkusbranche vorbereitet. Die Schule legt besonderen Wert auf individuelle Förderung und kreative Entfaltung, um talentierte junge Menschen zu befähigen, ihre einzigartigen Fähigkeiten in der Welt der Zirkuskunst voll auszuschöpfen.

www.circartiveschool.de

Über Seneca Intensiv, Berlin

Seneca Intensiv ist seit 2007 eine Bildungseinrichtung für künstlerische Bewegung, die allen Menschen unabhängig von ethnischer Herkunft, Nationalität, Glauben oder Geschlecht die Möglichkeit bietet, persönliche und berufliche Handlungskompetenz zu erweitern. Künstlerische Bewegung wird als universelle Sprache betrachtet, die Altersgrenzen sowie soziale oder kulturelle Schranken überwinden kann. Die Einrichtung fördert das lebenslange Lernen und individuelle Entfaltung mit einer achtsamen Auseinandersetzung mit dem Körper. Sie strebt Vernetzung und langfristige Kommunikation mit den Teilnehmern an und fördert fachliche und persönliche Kompetenzen im Bereich der Darstellenden Künste.