The Menzingers (USA)

Die Songs von THE MENZINGERS sprechen häufig schmerzhafte Wahrheiten an und haben einen gewissen melancholischen Unterton. Der unbezähmbare Geist und Lebenswille der Punkrock-Institution bleibt aber auch auf ihrem neuen Longplayer “Hello Exile” erhalten, den die Jungs aus Philadelphia am 30. Januar im Stuttgarter Universum vorstellen.