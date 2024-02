Intothe90’s Throwback Saturday

Into the 90´s heisst abfeiern auf 90er und 2000er Musik.

Die besten Tracks von POP, Hip Hop, Charts und Dance uvm.

I love the 90s

I love 2000er

Wer kennt sie nicht die legendären 90“er....2000“er und wir können sagen wir haben sie mitgemacht..!!! Was die Musik angeht, egal ob Backstreet Boys, Technotronic, SNAP, Missy Elliot, Ini Kamoze, Justin Timberlake uvm....

Alles verpackt & mit der besten Veranstaltung der Stadt.!

You 90“s ..., you in to the 90“s...!

Abfeiern auf 90“er Dance Music

& dem besten aus den 2000“ern..!

Die etwas andere 90“er Party...!!!

Einlass ab 22 Uhr

Knicklichter solang der Vorrat reicht!

1 Flasche Prosecco für die Ladies in einer 3er Gruppe bis 0 Uhr!

Welcome Shot & Lollys for free !