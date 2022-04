I Love Oldschool 'The Message"

× Erweitern Boa

LETS GET THIS PARTY STARTED !!!

BACK IN DA GOOD OLD DAYS !..! The finest in OLDSCHOOL & FREESTYLE

Music of 80s & 90s

DRESS ????

Dresscode: FRESH & SEXY, but OLDSCHOOL!

SNEAKERS WELCOME .....

Street fashion.... I LIKE Sehr weite, tiefhängende Hosen (Baggy Pants) Helle, farbenfrohe Kleidung Weiße Turnschuhe, Sneakers

#freestyle #hiphop #rnb #funk #soul #newjackswing #westcoast #uvm. #goldenera strictly 80ies and 90ies.

DIESE OLDSCHOOL-PARTY setzt Dich in eine musikalische Zeitmaschine und versüßt Dir den Abend mit Classic-Soul, rare Funk-Grooves, und Hip Hop aus einer goldenen Ära.

Freu Dich auf die Top Hits der 80‘s and 90‘s Back in da good old Times Cinderella , MGM ..

An den Turntables geben sich DJ LAZ & Dj REG die Plattenteller in die Hand und werden euch mit strictly 80s & 90s True Oldschool Sound aus einer goldenen Ära die ganze Nacht versorgen. Cause this is the Soul of Music,real Music...listen and feel the Flava of the Oldschool of 80ies-90ies !!! Bei dieser Party gehen die Sounds des Freestyles und der 90er und 80er tief unter die Haut. Infiziert von dem Beat heizt die Stuttgarter Partymenge stundenlang über den Dancefloor und bewegt sich zu Funkigen Grooves und Klängen.

Achtung,diese Party hat Nebenwirkungen!!..

Kann daher nur für echte Oldschooler empfohlen werden!!!