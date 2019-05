× Erweitern Boa

❤ The Message true Oldschool... die Real Oldschool Party geht in die nächste Runde. An den Turntables geben sich DJ LAZ & DJ LOW LIFE die Plattenteller in die Hand ...

Und werden euch mit Finest Oldschool die ganze Nacht versorgen.

Hip Hop, Rnb, New Jack Swing,Soul, Funk,Black

🍸 🍸 Welcome shot 🍸 🍸

3 Ladys bekommen bis 0 Uhr eine Flasche Prosecco Gratis

♪ Für Info´s und Tisch Reservierungen unter

0176 31240552