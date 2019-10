Es ist eine Vernissage der Superlative: 17 Künstler*innen, die sich sowohl aus der Region als auch aus Hamburg, Köln, Duisburg und sogar Zürich und Johannesburg zusammengefunden haben, präsentieren unter dem Motto „The MFK International Fantastic Show of Art“ noch bis Ende Februar 2020 knapp 300 Werke in der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn auf dem Bildungscampus. Rund 180 Gäste sind am Donnerstag-abend zur Vernissage gekommen und konnten auf dem Bildungscampus die Künstler*innen persönlich treffen. Für die musikalische Begleitung sorgte der Singer-Songwriter Thomas Rodenbach aus München.

Unter den Ausstellungsstücken sind Werke, die bereits im Louvre gezeigt wurden. Das teuerste Stück „Glamour de Paris“ zeigt die Außenansicht des Louvres, eine Fotocollage auf Perlmutt. Es ist das siebte Werk einer Reihe, die unter anderem im Fürstentum Monaco, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Lourvre ausgestellt wurde. Der Künstler ist Andreas Denstorf, bekannt unter dem Künstlernamen „Platux“ (Platon und Lux). In seinen Arbeiten verarbeitet er fotografische Vorlagen durch starke farbige Akzentuierung, perspektivische Überlagerungen diverser Motive, Collagen bis hin zur totalen Abstraktion. Die Werke hängen etwa im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, und wurden auch schon im Sotheby‘s (House of Lords) versteigert. Trotz seiner weiten Reisen führte ihn sein Weg zur Vernissage erstmals nach Heilbronn.

Aber auch jenseits der Fotografie gibt es bei der Ausstellung einiges zu entdecken: Das Spektrum reicht von der historischen und zeitgenössischen Ölmalerei, über figürliche und abstrakte Malerei, Pop-Art, Resin-Kunst, Acrylmalerei und Collagen, Fantasy Malerei bis hin zu Kugelskulpturen und Objektkunst. Die weiteren Künstler*innen sind: Claire Mesnil, Andreas Bartsch, Olena Bratiychuk-Linse, Bettina Breitkopf, Brigitte Ewa Gerst, Petra Hermann, Bernd Lutz, Isak W. Koch, Dieter Kös-ter, Elke Pfeifer, Sabine Schönberger, Stefanie Pappe-Stellbring, Matthias Rachel, Marco Ribbe, Sherin L’Artiste und Antonia Wegmann.