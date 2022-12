Drei Superstars des Musicals: Jan Ammann, Andreas Bieber und Patrick Stanke. Ein waschechter Popstar: Volkan Baydar, Sänger der Band "Orange Blue"! Fünf hervorragende Musiker, und ein Programm mit den großen Hits und echten Meilensteinen der deutschsprachigen Pop-und Rockkultur.

THE MILESTONES PROJECT entführt Sie mit EIN HOCH AUF UNS auf eine musikalische Zeitreise mit unsterblichen deutschsprachigen Hits von den 70er Jahren bis Heute. Jan Ammann, Volkan Baydar, Andreas Bieber und Patrick Stanke - vier großartige Solisten mit starker Bühnenpräsenz und einer großen Leidenschaft für die Musik - treffen auf unvergessliche Hits von Stars und Bands wie TIM BENDZKO, ANDREAS BOURANI, SARAH CONNOR, RAINHARD FENDRICH, HELENE FISCHER, MARK FORSTER, ANDREAS GABALLIER, MAX GIESINGER, HERBERT GRÖNEMEYER, INA REGEN, NENA, JOHANNES OERDING, PUR, REVOLVERHELD, MARIANNE ROSENBERG, SPORTFREUNDE STILLER, THE SCORPIONS, MARIUS MÜLLER WESTERNHAGEN uvm. Unterstützt werden Sie dabei u. a. von der Powerlady MICHAELA SCHOBER. Freuen Sie sich auf nie gehörte Quartett- und Duettversionen und natürlich auch auf all die großen Soli - filigran und mitreißend arrangiert.