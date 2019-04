Nach dem ausgelassenen Start inklusive bester Stimmung kommt THE MILKSHAKE am SAMSTAG, den 18.05., noch ein Mal nach HEILBRONN in das CREME 21.Wir feiern ein zweites Mal einen Abend durchtränkt mit purer Freude und absolutem Genuss. Nicht der Schein ist was zählt sondern das Sein, nicht das Foto oder der Snap sondern der Augenblick, nicht der nächste Knall sondern der Beat, der Dir vollkommene Freiheit schenkt.Am 18.05. bekommt Ihr den einzigartigen MILKSHAKE Soundmix von unserem Tag-Team DJ JJC [Mannheim] & DJ HOTSTUFF [Stuttgart]. JJC sticht immer wieder durch sein exzellentes Gespür für die Tanzfläche und seine butterweichen Übergänge heraus. Seine langjährige Erfahrung sowohl in den Clubs als auch in seiner wöchentlichen Radiosendung BLACK AFFAIRS auf DASDING hat ihn längst zu einem der gefragtesten, bekanntesten und beliebtesten Black Music DJs des Landes avancieren lassen.DJ HOTSTUFF findet man meistens in seiner Wahlheimat Stuttgart hinter den Plattentellern, wo er im stetigen Wechsel die angesagtesten Clubs und Partys bespielt [People|Billie Jean|PerkinsPark...]. Kreativ wie kaum ein Zweiter zielt sein Sound immer darauf ab alle Hüften in Bewegung zu versetzen und die Gäste non-stop auf der Tanzfläche zu halten.THE MILKSHAKE lässt nichts anderes zu als zu tanzen, zu feiern und sich gut zu fühlen - „positive music attracts positive people, positive vibes attract positive minds“. Lass Dich in eine Nacht verführen, in der es nur einen Mittelpunkt gibt: Dich selbst!